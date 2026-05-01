Стало известно, чем вредят психике пожилых людей постоянные ссоры с супругом

01 мая 2026, 17:35

Психолог Таскесиги: ссоры у пожилых людей вредят психике не меньше одиночества

Постоянные ссоры и взаимное недоверие в пожилом возрасте могут нанести психическому здоровью не меньший вред, чем одиночество. Клинический психолог Мария Таскесиги рассказала, что конфликты вызывают тревогу, депрессию и даже когнитивные нарушения.





В беседе с RuNews24.ru Таскесиги заявила, что хронический раздор в браке приводит к стрессу, эмоциональной изоляции и ухудшению памяти. Развод освобождает от постоянного напряжения, но увеличивает риски тревоги и одиночества, особенно при отсутствии поддержки.

«Если конфликт перерастает в насилие или угрозы здоровью, приоритетом становятся безопасность и обращение к профессионалам. Стоит развивать сеть друзей, кружков по интересам, волонтёрство, спорт — это снижает риск одиночества независимо от семейного статуса. Индивидуальная терапия поможет переработать страхи и тревогу, а парная терапия может уменьшить враждебность», — отметила специалист.