Терапевт рассказала, как облегчить самочувствие при резком изменении погоды
Запеченный картофель, бананы и сухофрукты помогут облегчить состояние тех, кто остро реагирует на резкую смену погодных условий. Об этом Москве 24 сообщила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
Врач утверждает, что резкие изменения погоды, такие как внезапные колебания температуры, давления и влажности, а также усиление ветра, могут негативно сказаться на здоровье. Особенно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и нарушениями вегетативной системы.
Во время таких погодных перемен сосуды не успевают адаптироваться, что приводит к ухудшению кровоснабжения и снижению поступления кислорода в ткани. Это может вызвать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость.
Для облегчения симптомов метеозависимости Романенко рекомендует заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям. Важно нормализовать режим дня, обеспечить достаточный сон и снизить уровень стресса.
Рекомендуется лечь спать пораньше и отложить сложные задачи на более благоприятный период. Также стоит ограничить физическую активность, включая силовые тренировки. Вместо этого можно совершить вечернюю прогулку на свежем воздухе, вдали от шумных дорог. Это поможет улучшить кровообращение, ускорить дыхание и насытить организм кислородом.
Не менее важно соблюдать питьевой режим: в сутки необходимо употреблять 20–30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Это особенно актуально для людей с пониженным артериальным давлением.
В рацион следует включить продукты, богатые калием (например, запеченный картофель, бананы и сухофрукты), а также продукты с высоким содержанием магния (тыквенные семечки и орехи). Это поможет поддерживать нормальную работу сердца и стабилизировать нервную систему, заключила терапевт.
Читайте также: