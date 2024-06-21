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Стало известно, чем займется экс-губернатор Белых после выхода из колонии

Экс-губернатор Кировской области Белых хочет заняться здоровье после освобождения
21 июня 2024, 13:16
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, освободившийся из тюрьмы, куда попал за взятку, чувствует себя нормально и планирует заниматься семьей, детьми, здоровьем и работой.
«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако, давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду. Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами», — цитирует «Газета.Ru» Белых.

Он также отметил, что последние восемь лет, которые он провёл в колонии, был ограничен в информации. Теперь он хочет всё узнать, понять и пообщаться с людьми.



Напомним, в пятницу стало известно, что Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Свою вину он отрицал до последнего.

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#евро
#мвд
#интервью
Стало известно, как выросли цены на сезонные ягоды в России
21 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/DenisMArt

В среднем летние сезонные ягоды подорожали на 8-16% по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование аналитиков АТОЛ.
«Наибольший рост медианной стоимости за 1 кг наблюдается у малины и вишни. В среднем за них в магазине россияне заплатят 783 руб. и 486 руб. соответственно, что на 16% выше показателей июня 2023 года. На 15% выросла цена на клубнику», — приводит данные исследования «Газета.Ru».

Уточняется, что средняя стоимость клубники составляет около 551 рубля за один кг.

Кроме того, на 12% подорожали ежевика, смородина и черешня. В июне килограмм ежевики стоит 996 руб., а смородины — 563 руб. При этом за черешню придется отдать около 509 руб.

Меньше всего подорожала голубика – всего на 8%. Купить килограмм этой ягоды можно за 988 руб.

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Для федеральных льготников запускают технологию быстрого прохода на железнодорожные станции
21 июня 2024, 14:15

Фото: пресс-служба ЦППК

Для федеральных льготников с 22 июня заработает функция быстрого прохода к поездам. Им больше не нужно будет оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Теперь федеральным льготникам достаточно будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать её к турникету или валидатору при поездках в пределах Московского региона. Главное – соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе. Иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру», – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке.

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Спасатели устранили последствия непогоды в Московской области
21 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас ликвидировали последствия непогоды в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В четверг, 20 июня, спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия сильного ветра в разных городских округах Московской области: Волоколамском, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Можайском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Солнечногорске и Ступине.

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило множество сообщений о поваленных деревьях. Зелёные насаждения рухнули на проезжую часть и частные участки домовладений, перекрыв дороги и улицы.

«Специалисты Московской областной противопожарно-спасательной службы работали в разных уголках Подмосковья. В городских округах Егорьевск и Можайск деревья упали на проезжую часть, из-за чего автомобилисты не могли проехать дальше. В округе Домодедово и Солнечногорске под завалом из зелёных веток и крупных стволов оказались частные участки домовладений. А в округе Коломна под удар попала детская площадка, но, к счастью, в этот момент на ней никого не было», — поделился заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы с помощью бензопил распиливали деревья и убирали тяжёлые ветки и брёвна, восстанавливая привычное движение и порядок на улицах.
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В Щёлкове вышли на линии 26 новых автобусов
21 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

На пять маршрутов в городском округе Щёлково вышли 26 новых автобусов: 21 из них марки ЛиАЗ и пять марки YUTONG, все они рассчитаны на 53 посадочных места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новые автобусы вышли на маршруты №№7, 335, 349, 361 и 371. Машины оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также электронными автоинформаторами. Высота спинки на сиденьях регулируется», — отмечается в сообщении.
Ещё одно улучшение транспортного обслуживания жителей округа касается изменения автобусного маршрута №27. Глава округа Андрей Булгаков сообщил, что по просьбам населения этот маршрут планируют продлить до больницы в деревне Аксёново.

Ранее сообщалось, что в Московской области началось тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автозаводе SamAuto.

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#автобусы
#щёлково
#общественный транспорт
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Госавтоинспекция провела массовую проверку водителей в Серебряных Прудах
21 июня 2024, 13:43

Фото: istockphoto / Nomadsoul1

Госавтоинспекция г.о. Серебряные Пруды организовала очередную массовую проверку водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Инспекторы ГИБДД г.о. Серебряные Пруды проверили, соблюдают ли водители правила безопасной перевозки детей.

«Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей, чтобы выявить нарушения при использовании детских удерживающих устройств. Водителям напомнили о важности использования автокресел и ремней безопасности при перевозке детей. Всем участникам дорожного движения вручили тематические памятки о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Также детям подарили световозвращающие элементы», — поделились в пресс-службе.

За время проверки было проверено около 30 транспортных средств, и ни в одном из них не было выявлено нарушений. Мероприятие проводилось с участием представителей СМИ.

Соблюдайте правила дорожного движения и помните, что перевозка детей требует особой ответственности. Даже короткие поездки должны быть безопасными для маленьких пассажиров.

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Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
21 июня 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.
Цель объединения заключается в создании цифровой платформы для продвижения бизнеса. Примечательно, что объединенная инфраструктура компаний станет базой для создания и развития нового цифрового рынка.

Благодаря созданию новой платформы многие представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный инструмент для продвижения продукции и услуг, добавили в пресс-службе. Уточняется, что география данного проекта затронет РФ, страны бывшего СНГ и страны глобального Юга.

Объединенную компанию возглавит Татьяна Бакальчук, а Роберт Мирзоян — глава Russ — займет пост главного исполнительного директора.

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Волоколамск встретил участников сверхмарафона «Память и Слава, 80!»
21 июня 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Волоколамск встретил участников сверхмарафона «Память и Слава, 80!»
«В команду сверхмарафона в этом году входит 25 юных и 16 взрослых спортсменов. Это представители девяти российских регионов, в том числе — Московской области. В Волоколамске участники забега вместе с представителями администрации округа почтили память местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Вечному огню», — говорится в сообщении.
Для марафонцев также провели экскурсию по Волоколамскому кремлю и рассказали про историю города.

Общая протяжённость сверхмарафона составляет «Память и Слава, 80!» составляет 900 километров. Он охватывает Москву и ряд других городов России и Белоруссии.

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Психотерапевт рассказала, каких девушек предпочитают абьюзеры
Психотреапевт Смолярчук: жертвами абьюзеров становятся девочки из хороших семей
21 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/fizkes

Абьюз — одна из наиболее распространенных и опасных проблем в отношениях. Насилие может проявляться в любом виде: эмоционально, сексуально, финансово и физически. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась сексуальному или физическому насилию со стороны партнера.
Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, какие девушки чаще всего становятся жертвами абьюзеров.

«Девушки, которые воспитаны в семейной любви и заботе, в абьюзерскую историю попадают как кур во щи, потому что у них совершенно не выработан поведенческий инстинкт на этот счет. Они доверяют, они искренне убеждены, что мир прекрасен. Жертвами абьюза становятся именно такие люди, которые не прошли испытания, где человек вмешивается в личные границы», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, абьюзер начинает управлять временем, деньгами, вкусами и коммуникациями женщины, которая отдала в управление всю свою судьбу.

«Абьюзер приходит и говорит женщине: «Я тебя полюбил, ты не будешь работать, я подарю тебе машину, ты будешь сидеть дома и варить борщ». Эта история, о которой в сердцах мечтают все девочки, желающие вырваться из-под родительского контроля, но это настоящая история абьюзинга. Женщина, которая готова отдать в управление свою судьбу, должна понимать, что за эти блага с нее спросят», — сказала психолог.

Ирина Смолярчук привела в пример конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера и начать менять свое отношение к нему.

«Например, мужчина говорит: «Мне не нравится твоя подруга Наташа, у нее какой-то вызывающий внешний вид, какие-то посты непонятные пишет, давай мы ее исключим из твоей жизни, я забочусь о тебе, хочу, чтобы у тебя были достойные подруги». В этом месте стоит насторожиться», — отметила психоаналитик.

В завершении беседы собеседница еще раз подчеркнула, что жертвами подобного рода садистов становятся девочки из хороших семей, которые не имеют опыта насилия (даже психологического), где ими пытаются управлять, зажать намерения, управлять графиком и желаниями, а девушки, которые уже встречались с таким поведением, обычно дольше присматриваются и осторожничают.

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Топ-6 способов охладить помещение без вентилятора и кондиционера в жару
21 июня 2024, 13:27

Фото: iStock/Pheelings Media

Порой летняя жара становится невыносимой. Особенно тяжело переносится высокая температура в закрытых помещениях, которые не оборудованы кондиционерами и вентиляторами. О том, как охладить комнату без специальных приборов расскажет редакция «Радио 1».

Ёмкости со льдом


Снизить температуру воздуха в комнате могут ёмкости со льдом. Достаточно набрать воду в несколько пластмассовых бутылок или плотных пакетов, заморозить ее и расположить в разных частях помещения. Вода в емкостях начнет таять и постепенно охлаждать комнату. Отметим, что теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, поэтому ближе к потолку температура выше. Таким образом хорошим охладителем станет ёмкость со льдом, размещенная на верхних полках или шкафах.


Увлажнение воздуха


Влажный воздух позволяет охладить помещение. Лучше всего с этой задачей справится электрический увлажнитель, однако заменить его также смогут мокрые полотенца, развешанные по комнате. Емкости с холодной водой или простой пульверизатор также помогут справиться с проблемой отсутствия влаги и духоты.


Зашторенные окна


Жалюзи или плотные занавески позволят защитить помещение от нагрева. При этом важно помнить, что темные цвета привлекают солнечный свет и усиливают тепло. В летнее время лучше отдать предпочтение светлому текстилю. Держать окна занавешенными лучше с раннего утра и до позднего вечера. Открывать после заката.

Поможет справиться с солнечными лучами и светоотражающая пленка. При выборе такого средства защиты следует обратить внимание на светопроницаемость и уровень отражения солнечного света.

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Убрать лишние предметы


Для того чтобы охладить помещение, от света рекомендуется убрать все темные вещи и предметы. Просторное пространство нагревается дольше и меньше. Отсутствие лишних покрытий не только поможет охладить воздух, но и облегчит процесс уборки. В дневное время следует сократить пользование электрическими приборами. Глажку или стирку лучше отложить до вечера.

Открыть окна на ночь


В знойную жару хочется держать окна открытыми круглосуточно, однако это неправильно. С 12 до 16 часов дня горячий воздух проникает в помещение и вытесняет холодный. Открывать окна лучше поздним вечером, часов в 19 или 20, и закрывать ранним утром — около 8 часов. Однако в том случае, если окна в помещении расположены в противоположных сторонах, открыть их можно и днем. Это создаст сквозняк и эффект вентилятора.

Закрытые двери


Охладить комнату легче при закрытых дверях. Это позволит сократить площадь пространства и избежать горячего воздуха, например, из кухни, где включены в сеть электроприборы или готовится еда.


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