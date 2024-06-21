Стало известно, чем займется экс-губернатор Белых после выхода из колонии

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, освободившийся из тюрьмы, куда попал за взятку, чувствует себя нормально и планирует заниматься семьей, детьми, здоровьем и работой.
«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако, давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду. Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами», — цитирует «Газета.Ru» Белых.
Он также отметил, что последние восемь лет, которые он провёл в колонии, был ограничен в информации. Теперь он хочет всё узнать, понять и пообщаться с людьми.
Напомним, в пятницу стало известно, что Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Свою вину он отрицал до последнего.
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Элина Позднякова