Стало известно, чем занимается в колонии взорвавшая Владлена Татарского Дарья Трепова*

29 августа 2026, 05:54

Взорвавшая Владлена Татарского Трепова* работает швеёй в колонии

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Осуждённая за теракт в петербургском кафе Дарья Трепова*, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, работает швеёй в исправительной колонии. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Даниил Берман.





По словам правозащитника, Трепова* с первых дней пребывания в ИК‑2 (посёлок Явас) активно включилась в работу швейного цеха, где выпускают различную одежду. В частности, ранее там делали спецкостюмы для железнодорожных служб.



«Условия труда на нормальном уровне: строго соблюдаются рабочие часы, перерыв, время для отдыха, личное время, но приходится много трудиться, у осужденных есть план, который необходимо выполнять», — рассказал Берман.