Российские туристы рассказали о лесном пожаре вблизи их отеля

29 августа 2026, 02:22

Пожар вспыхнул недалеко от жилых домов и отелей в Турции

Фото: iStock/O_Lypa

В округе Фетхие в Турции вечером 28 августа начался крупный лесной пожар. Как сообщает местное издание DHA, пламя постепенно приближается к жилым домам и отелям, а причина возгорания пока не установлена.