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Российские туристы рассказали о лесном пожаре вблизи их отеля

Пожар вспыхнул недалеко от жилых домов и отелей в Турции
Фото: iStock/O_Lypa

В округе Фетхие в Турции вечером 28 августа начался крупный лесной пожар. Как сообщает местное издание DHA, пламя постепенно приближается к жилым домам и отелям, а причина возгорания пока не установлена.



Задымление впервые зафиксировали в 19:30 по турецкому времени в районе Карагедик. Для ликвидации возгорания оперативно привлекли пожарные бригады и авиацию, однако из‑за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Властям пришлось в срочном порядке эвакуировать ряд частных домов и гостиниц. Российские туристы сообщили изданию Mash, что возгорание началось примерно в 300 метрах от их отеля, после чего огонь стремительно перекинулся на лесной массив в районе Чалыш.

Ранее пожар вспыхнул на железнодорожных путях в Москве. По предварительной информации, местный житель устроил поджог по заданию неустановленных лиц.

Александр Огарёв

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