Российские туристы рассказали о лесном пожаре вблизи их отеля
В округе Фетхие в Турции вечером 28 августа начался крупный лесной пожар. Как сообщает местное издание DHA, пламя постепенно приближается к жилым домам и отелям, а причина возгорания пока не установлена.
Задымление впервые зафиксировали в 19:30 по турецкому времени в районе Карагедик. Для ликвидации возгорания оперативно привлекли пожарные бригады и авиацию, однако из‑за сильного ветра огонь быстро распространяется.
Властям пришлось в срочном порядке эвакуировать ряд частных домов и гостиниц. Российские туристы сообщили изданию Mash, что возгорание началось примерно в 300 метрах от их отеля, после чего огонь стремительно перекинулся на лесной массив в районе Чалыш.
Ранее пожар вспыхнул на железнодорожных путях в Москве. По предварительной информации, местный житель устроил поджог по заданию неустановленных лиц.
Читайте также: