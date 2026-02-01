Достижения.рф

Получившая 27 лет террористка Трепова* обратилась к пострадавшим

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Дарья Трепова*, приговоренная к 27 годам колонии по делу о теракте против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила, что просит прощения у пострадавших. Об этом она сказала в фильме журналиста ВГТРК Андрея Медведева.



Террористка отметила, что не в силах исправить последствия произошедшего, но хочет извиниться «настолько, насколько это возможно». Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова* передала Татарскому подарок, в котором находилось взрывное устройство. Военкор получил смертельные травмы.

По версии следствия, она действовала по указанию украинских спецслужб. Сейчас Трепова* отбывает наказание в колонии в Мордовии.

Ранее коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире.

