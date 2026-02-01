Получившая 27 лет террористка Трепова* обратилась к пострадавшим

01 февраля 2026, 17:09

Террористка Дарья Трепова* попросила пострадавших простить ее

Дарья Трепова* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Дарья Трепова*, приговоренная к 27 годам колонии по делу о теракте против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила, что просит прощения у пострадавших. Об этом она сказала в фильме журналиста ВГТРК Андрея Медведева.