Стало известно, чем занимаются ветераны СВО

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Порядка 3,5 тысячи ветеранов спецоперации занимаются воспитанием детей и молодежи в рамках деятельности фонда «Защитники Отечества». Такие данные привела председатель фонда Анна Цивилева.
«При содействии нашей организации более 3500 ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи, герои встречаются с ними в школах, ссузах и вузах. За год работы фонд стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности», — написала Цивилева в своём Telegram-канале.
По её словам, в мероприятиях приняли участие более 500 тысяч детей. Кроме того, Цивилёва рассказала, что фонд открывает в учебных заведениях мемориальные доски для увековечивания памяти героев – бывших учащихся этих школ.
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