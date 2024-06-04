Раненый боец СВО сообщил об угрозах командования

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Призванный на СВО житель Якутии Максим Маслов рассказал об угрозах со стороны командования. Об этом пишет сетевое издание «Волгоград Онлайн».
Сообщается, что после получения ранения боец на протяжении нескольких месяцев находится в Волгограде. Он пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. Все это время военный вынужден снимать жилье.
По его словам, с ним вышло на связь командование. В доказательство своих слов он показал переписку с замполитом его подразделения. Кроме того, военнослужащий заявил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, с ним вышло на связь командование. В доказательство своих слов он показал переписку с замполитом его подразделения. Кроме того, военнослужащий заявил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела.
«Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова