Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага у бойцов СВО

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Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участники спецоперации жалуются на многочисленных комаров. Об этом Иванов написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было установлено, что в настоящее время множество неудобств по всей линии фронта создают именно комары. После с депутатом связались сами участники специальной операции, которые сражаются на авдеевском направлении, они подтвердили слова Карякина.
Иванов подчеркнул, что в текущем году комаров особенно много. По этой причине для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов.
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Екатерина Коршунова