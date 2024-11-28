Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть около 70 объектами недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru.
По словам активиста, Макаревич*, находясь за границей, критикует политику России, президента Владимира Путина и действия, связанные со специальной военной операцией (СВО).
Бородин также выступил за изменения в законодательстве, которые позволили бы зачислять доходы иностранных агентов на специальные счета, блокируя их финансовую активность в стране
В дополнение Бородин предложил распространять ответственность иностранных агентов на их детей. В частности, он заявил, что сын Макаревича*, Иван, должен отправиться в зону СВО, если не выполнит «долг перед родиной».
Читайте также:
Школьник из Истры написал сочинение о спикере Госдумы Володине
Экс-солиста группы «На-На» Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
Российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
*Признан Минюстом России иноагентом
Бородин также выступил за изменения в законодательстве, которые позволили бы зачислять доходы иностранных агентов на специальные счета, блокируя их финансовую активность в стране
В дополнение Бородин предложил распространять ответственность иностранных агентов на их детей. В частности, он заявил, что сын Макаревича*, Иван, должен отправиться в зону СВО, если не выполнит «долг перед родиной».
Читайте также:
Школьник из Истры написал сочинение о спикере Госдумы Володине
Экс-солиста группы «На-На» Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
Российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
*Признан Минюстом России иноагентом
Мария Моисеева