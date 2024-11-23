Стало известно число вернувшихся в Россию жителей Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, в результате переговоров между Москвой и Киевом с участием Белоруссии вернулись в Россию, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, среди вывезенных граждан числятся 12 детей, в том числе новорожденный ребенок и инвалид-колясочник.
Она подчеркнула, что в переговорах о возвращении граждан участвовали администрация Президента России, Министерство обороны, Министерство иностранных дел России и компетентные органы Республики Беларусь. Международный комитет Красного Креста (МККК) также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению.
Ранее о возвращении мирных жителей объявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
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«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе с. г. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — написала Москвалькова.
Она подчеркнула, что в переговорах о возвращении граждан участвовали администрация Президента России, Министерство обороны, Министерство иностранных дел России и компетентные органы Республики Беларусь. Международный комитет Красного Креста (МККК) также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению.
Ранее о возвращении мирных жителей объявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
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Александр Климов