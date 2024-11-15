ВСУ вывезли на Украину 23 жителя Курской области, в том числе новорождённого

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
На территорию Украины из Курской области насильно вывезены 23 россиянина. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.
Ранее Москалькова сообщала, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Она уточнила, что российская сторона пытается вернуть их на родину.
Она уточнила, что среди вывезенных россиян на территории Украины находятся новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.
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«Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области», — заявила Москалькова.
Она уточнила, что среди вывезенных россиян на территории Украины находятся новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.
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Элина Позднякова