В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
Татьяна Москалькова передала, что в результате переговоров с Украиной жители Курской области вернулись на родину.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поделилась информацией, что после переговорного процесса с украинской стороной 46 жителей Курской области вернулись домой с территории Украины.
Среди возвращённых на родину людей 12 детей, в том числе один — младенец, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник, подчеркнула Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что эта гуманитарная акция реализовалась с помощью Администрации Президента России, Минобороны РФ, МИД РФ, специальных служб.
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«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — обратила внимание омбудсмен.
Среди возвращённых на родину людей 12 детей, в том числе один — младенец, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник, подчеркнула Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что эта гуманитарная акция реализовалась с помощью Администрации Президента России, Минобороны РФ, МИД РФ, специальных служб.
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Ольга Енгалычева