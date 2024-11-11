На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)
На территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — заявила Москалькова.
Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники. В ответ поступило лишь молчание.
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