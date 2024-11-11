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На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

На территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.


«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — заявила Москалькова.

Ранее Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники. В ответ поступило лишь молчание.

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«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском
Украинский пленный Никольников: ВСУ не хотели воевать под Курском
11 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ не хотели воевать на Курщине, но командиры настояли, рассказал пленный военнослужащий Украины Владимир Никольников, доложили в Минобороны РФ.
«Сказали: собирайте вещи, мы переезжаем. Куда переезжаем, особо не озвучивали. Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. Водитель говорит: все, мы в российской... Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир — прим. ред.) говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — пояснил украинский военный.
Он добавил, что ими командовал лейтенант, которому с виду не больше 25 лет.

«А так командиры с нами не общаются, мы для них никто. Комбат, единственное, я его даже в глаза не видел... ходят слухи, что он семь батальонов положил, мы восьмые, типа готовьтесь», — резюмировал Никольников.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ Колесниковки под Харьковом. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих.

Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили агрессию против мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года противник напал на приграничье Курской области. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение на российский регион должно было отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Более того, эксперты уверены, что Владимир Зеленский такими действиями только усилил продвижение ВС РФ в Донбассе.

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Боррель провел утро понедельника в бомбоубежище в Киеве
11 ноября 2024, 13:47

Жозеп Боррель (Фото: JosepBorrellF/X)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утром 11 ноября оказался в киевском бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги. Фотографией он поделился на своей странице в соцсети Х.
«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал Боррель в соцсети Х.

9 ноября Боррель сообщил, что приехал в Киев с визитом. Это уже пятая его поездка в украинскую столицу.

Ранее он говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам главы дипломатии ЕС, после победы республиканца европейские страны должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам.

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Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья
11 ноября 2024, 13:27

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Молодые участники спецоперации, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.
«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартир или собственного дома», — сказал Мишустин.
Он уточнил, что размер выплаты составит около трети от стоимости жилья.

По его словам, эти средства можно будет, в том числе, потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Мишустин добавил, что правительство продолжит работу по расширению мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

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Bloomberg: в Киеве уверены, что могут нарастить оружейное производство
11 ноября 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинская военная промышленность может производить вооружения на 20 миллиардов долларов в год, а к следующему 2025 году до 30 миллиардов, пишет Bloomberg, ссылаясь на бывшего министра по стратегическим промышленным отраслям республики Александра Камышина. Сейчас он советник Владимира Зеленского.
«Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая все более частных характер, имеет возможности производить в год вооружение на сумму 20 миллиардов долларов, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 миллиардов долларов», — сказано в материале.
Отмечено, что страна сможет произвести «огромное количество» дронов и баллистических ракет, чья дальность полета составит до полутора тысяч километров.

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В Минобороны доложили последние новости из Харьковской области
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Колесниковку под Харьковом
11 ноября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Колесниковка в Харьковской области освобожден от противника бойцами ВС РФ, доложили в Минобороны в понедельник, 11 ноября.
Перед этим Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» проинформировал, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев занимается геноцидом.

Недружественные к РФ страны продолжают оказывать поддержку украинским неонацистам.

Летом Россия предлагала Украине мирный план, по которому Киев должен отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения. Киев не отреагировал.

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На Украине создали двойника убитого российского лётчика-предателя Кузьминова
CBS News: летчика-перебежчика из РФ Кузьминова похоронили на юге Испании
11 ноября 2024, 12:35

Максим Кузьминов

Убитого перебежчика из России Максима Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на собственный источник.
«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в сообщении.

При этом телеканал сообщает, что летом в соцсетях были опубликованы кадры с авиашоу, на которых оказался мужчина, похожий на Кузьминова. Предполагается, что это был замаскированный под российского летчика-предателя служащий ГУР Украины. Сделано это было для дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов смог выжить при попытке покушения и продолжает работать на украинские спецслужбы.

Кроме того, сообщается, что убийство Кузьминова теперь расследует гражданская гвардия Испании. При этом оно проводится в строжайшей секретности. Ни один из испанских чиновников интервью по поводу убийства российского предателя не дал.

Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.


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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Военкоры «РВ» сообщили о подрыве боевиками ВСУ Терновской дамбы
11 ноября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/RamonCast

Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Вода начала затапливать поселки», — сказано в посте.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский назвал цель нападения на Курскую область.

Нападение на Курщину произошло ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, росгвардейцы и бойцы ВС РФ. По признанию Александра Сырского, такой маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не случилось.

По оценкам экспертов, такой шаг киевского режима лишь усилил продвижение ВС РФ в Донбассе. Аналитики уверены, что боевики ВСУ долго не продержатся.

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Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области
11 ноября 2024, 11:44

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о текущих задачах украинской армии в контексте ситуации в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что стойкость украинских воинов играет ключевую роль в противостоянии российским силам.

Сырский подчеркнул, что если бы не мужество и решимость украинских военнослужащих, то «десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях».

Он указал, что это могло бы значительно ухудшить обстановку на фронте. По его словам, российские силы продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Саратовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за угрозы БПЛА
11 ноября 2024, 11:31

Фото: istockphoto/Sitikka

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничил прием и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — пояснили в пресс-службе.
Перед этим глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что оперативные службы региона в полной готовности после получения данных от Минобороны РФ об угрозе атаки беспилотников.

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