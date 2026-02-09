Стало известно, что аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах
МВД России предупреждает о новой волне мошенничества. Злоумышленники крадут аккаунты пользователей на маркетплейсах, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.
После получения контроля над учетной записью, они заказывают электронику и гаджеты, а финансовые обязательства остаются на настоящих владельцах.
Мошенники используют различные приемы социальной инженерии для получения доступа к аккаунтам. Они размещают объявления в соцсетях и мессенджерах, предлагая «заработок на маркетплейсах». Часто представляются участниками партнерских программ и просят оформить покупки за вознаграждение. Также применяют фишинговые сайты и поддельные страницы авторизации.
Чтобы защитить себя, МВД рекомендует установить самозапрет на кредиты. Эта мера не обеспечивает полной безопасности, но помогает блокировать большинство займов. Важно также включить двухфакторную аутентификацию и соблюдать основные правила кибербезопасности. Будьте внимательны и защищайте свои аккаунты.
