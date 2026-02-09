Стало известно, что аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах

09 февраля 2026, 09:32

МВД: мошенники крадут аккаунты на маркетплейсах ради покупок в рассрочку

Фото: iStock/artoleshko

МВД России предупреждает о новой волне мошенничества. Злоумышленники крадут аккаунты пользователей на маркетплейсах, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.