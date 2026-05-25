Стало известно, что «бежевые» родители не справляются с взрослением своих детей
Родители-миллениалы всё чаще принимают нормальные проявления подросткового возраста за психические расстройства. «Бежевые» и «осознанные» мамы и папы не справляются с взрослением детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Психолог Егор Манышин рассказал, что родители приходят на приём уже с готовым «диагнозом»: СДВГ, ТРЛ, ПРЛ. Но в большинстве случаев с ребёнком всё в порядке, он просто переживает пубертат. Проблема кроется в тревоге самого родителя, который не хочет работать с собой и действует по логике: «лучше полечу ребёнка, чем себя».
Родители жалуются на детскую агрессию, но сами не подают примера. В «бежевых» семьях подавляют злость, не ругаются, не кричат, а «проговаривают» конфликты неестественно спокойным тоном. Дети не видят, как можно конструктивно злиться.
Психотерапевт Наталья Бирина добавила: дети — зеркала семьи. Если родители демонстрируют эмоциональную плоскость, ребёнок не учится распознавать свои реакции. К психологу нужно вести не малыша, а «бежевую» маму, но она продолжает искать у подростка несуществующие диагнозы.
