Стало известно, какая привычка водителя ведёт к лишним тратам на машину

25 мая 2026, 08:45

Исполнительный директор «Сбербанк Лизинга» Ашот Ерицян рассказал, что нерациональный стиль вождения ведёт к лишним тратам на машину.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что агрессивная езда, резкие ускорения и частые торможения ускоряют износ двигателя, тормозов и подвески.

«Спокойный стиль вождения помогает не только экономить топливо, но и продлевает срок службы автомобиля. Дополнительные расходы на машину чаще всего возникают из-за отсутствия регулярного обслуживания и несвоевременной диагностики. Мелкие неисправности, оставленные без внимания, со временем превращаются в серьёзные и дорогостоящие ремонты», — отметил Ерицян.