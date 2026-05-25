Стало известно, какая привычка водителя ведёт к лишним тратам на машину
Исполнительный директор «Сбербанк Лизинга» Ашот Ерицян рассказал, что нерациональный стиль вождения ведёт к лишним тратам на машину.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что агрессивная езда, резкие ускорения и частые торможения ускоряют износ двигателя, тормозов и подвески.
«Спокойный стиль вождения помогает не только экономить топливо, но и продлевает срок службы автомобиля. Дополнительные расходы на машину чаще всего возникают из-за отсутствия регулярного обслуживания и несвоевременной диагностики. Мелкие неисправности, оставленные без внимания, со временем превращаются в серьёзные и дорогостоящие ремонты», — отметил Ерицян.Специалист подчеркнул, что поддерживать машину в исправном состоянии выгоднее, чем устранять поломки. По его словам, регулярное ТО, контроль шин и плавный стиль вождения заметно снижают совокупные расходы на автомобиль.