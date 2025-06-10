Стало известно, что будут делать школьники, если не смогут поступить в вуз
Большинство выпускников пойдут на платное отделение, если не поступят на бюджет
Большинство выпускников планируют пойти учиться на платное отделение в вузах, если не поступят на бюджет. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные результатов опроса MAXIMUM Education.
«Среди тех, кто рассчитывает поступить на бюджет в вуз, в случае провала 41% пойдет на платное отделение, 24% планируют совмещать работу с подготовкой к новому поступлению, а 9% будут готовиться к пересдаче и пробовать поступить в следующем году», — говорится в материале.
В случае, если выпускник не поступит и на платное отделение, то 21% опрошенных ребят планируют работать и параллельно готовиться к поступлению в следующем году, еще 21% будут искать курсы для получения профессии. По 14% школьников рассмотрят возможность поступления в колледж или переезд за границу.
Тем не менее 59% российских старшеклассников уверены, что поступят на бюджет в вуз, а 12% — на бюджет в колледж. При этом 45% подростков будут поступать в вузы Москвы и Московской области.
Тем временем молодежь Кузбасса намерена оставаться учиться и работать в родном регионе, пишет «Сiбдепо».
В Кемерове губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообщался со школьниками и вручил им их первые паспорта. Подростки признались, что планируют стать архитекторами и дизайнерами, ветеринарами и творческими деятелями. И заниматься этим они будут в Кузбассе.
«Радует, что все школьники хотят остаться в Кузбассе. Наши юные звездочки — будущее Кузбасса. Именно им предстоит строить регион и страну, вкладывать свои знания и таланты в процветание нашей Родины», — отметил Середюк.