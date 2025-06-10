Стало известно, что будут делать школьники, если не смогут поступить в вуз

10 июня 2025, 14:31

Большинство выпускников пойдут на платное отделение, если не поступят на бюджет

Фото: iStock/max-kegfire

Большинство выпускников планируют пойти учиться на платное отделение в вузах, если не поступят на бюджет. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные результатов опроса MAXIMUM Education.







«Среди тех, кто рассчитывает поступить на бюджет в вуз, в случае провала 41% пойдет на платное отделение, 24% планируют совмещать работу с подготовкой к новому поступлению, а 9% будут готовиться к пересдаче и пробовать поступить в следующем году», — говорится в материале.

«Радует, что все школьники хотят остаться в Кузбассе. Наши юные звездочки — будущее Кузбасса. Именно им предстоит строить регион и страну, вкладывать свои знания и таланты в процветание нашей Родины», — отметил Середюк.