Два подмосковных университета вошли в топ-100 лучших вузов России
Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве вошли в число 100 лучших вузов России по версии рейтинга RAEX. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Основными критериями рейтинга RAEX является качество образования и востребованность выпускников на рынке труда. ГСГУ занял в этом рейтинге 79-е место, а ГГТУ — 80-е», — говорится в сообщении.Успех областных вузов отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
«Очень радует, что наши вузы не просто сохраняют позиции, а ежегодно демонстрируют рост. Эти достижения говорят о высокой квалификации преподавателей, сильной научно-методической базе и сотрудничестве вузов с работодателями», — подчеркнула Ингрид Пильдес.В настоящее время в ГСГУ и ГГТУ получают высшее образование свыше 8 тысяч студентов.