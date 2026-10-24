Автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП в Челябинской области
В Челябинской области рейсовый автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошёл накануне днём на 59-м километре автодороги Челябинск — Троицк. Дети организованно возвращались из Чебаркульского района в Красногорск.
По предварительным сведениям, водитель пикапа Toyota в зоне ремонтных работ, где обгон запрещён, проехал на красный свет и столкнулся со встречным автомобилем Ford. От удара виновника отбросило на железобетонное ограждение, после чего он по касательной задел Volkswagen и автобус Hyundai.
В салоне Hyundai находились 42 ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет и двое сопровождающих. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские обеспечили безопасную пересадку детей из повреждённого пассажирского транспорта и передали их родителям.
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