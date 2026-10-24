Россиянин задушил возлюбленную шарфом и полтора года жил с её трупом

24 октября 2026, 16:42

В Ноябрьске задержали мужчину, который полтора года скрывал тело сожительницы

Фото: Istock/Ocskaymark

В Ноябрьске задержали мужчину, который полтора года прожил в квартире с телом убитой женщины. Подробности приводит СУ СК России по ЯНАО.