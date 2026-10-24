Россиянин задушил возлюбленную шарфом и полтора года жил с её трупом
В Ноябрьске задержали мужчину, который полтора года прожил в квартире с телом убитой женщины. Подробности приводит СУ СК России по ЯНАО.
Установлено, что в марте 2025 года 51-летний мужчина поссорился со своей 51-летней сожительницей в её квартире. Во время конфликта он связал возлюбленной руки и ноги, затем взял шарф и задушил избранницу.
После этого гражданин завернул тело в большое количество полимерных пакетов, обмотал всю конструкцию скотчем и вынес на балкон. Чтобы избежать трупного запаха, он пользовался «различными веществами».
Мужчина прожил с телом сожительницы в её квартире полтора года. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались жилищем женщины и провели его осмотр, в ходе которого нашли тело хозяйки на балконе. После этого жильца задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье об убийстве.
Читайте также: