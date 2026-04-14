Стало известно, что делать с недоеденными освященными куличами

14 апреля 2026, 17:48

Зампред ВРНС Иванов: недоеденные освященные куличи лучше сжечь в печи

Освященные в церкви, но недоеденные куличи нельзя выбрасывать. Об этом сообщил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





Он отметил, что после Пасхи куличи и яйца можно доесть, если они не потеряли свою свежесть, или угостить ими домашних питомцев. В этом случае продукты не пропадут.





«Но если уж по недосмотру угощение начало портиться, важно действовать без суеверного страха, но и без пренебрежения. Освящённые кулич и яйцо не являются святыней в строгом смысле слова, как икона или мощи; молитва на освящение — это прежде всего разрешение вкушать эти продукты после долгого поста», — пояснил Иванов в разговоре с RT.