Стало известно, что делать с недоеденными освященными куличами

Зампред ВРНС Иванов: недоеденные освященные куличи лучше сжечь в печи
Освященные в церкви, но недоеденные куличи нельзя выбрасывать. Об этом сообщил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Он отметил, что после Пасхи куличи и яйца можно доесть, если они не потеряли свою свежесть, или угостить ими домашних питомцев. В этом случае продукты не пропадут.
«Но если уж по недосмотру угощение начало портиться, важно действовать без суеверного страха, но и без пренебрежения. Освящённые кулич и яйцо не являются святыней в строгом смысле слова, как икона или мощи; молитва на освящение — это прежде всего разрешение вкушать эти продукты после долгого поста», — пояснил Иванов в разговоре с RT.
Эксперт подчеркнул, что в случае порчи продуктов рисковать здоровьем не нужно. В этом случае их можно отдать птицам или сжечь в печи. Выбрасывать освященную еду в мусорное ведро не стоит.
Иванов также призвал не освящать больше продуктов, чем семья может съесть за праздничные дни.