Стало известно, куда выбрасывать скорлупу от освященных яиц

13 апреля 2026, 10:27

Священник Ильяшенко: Скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать в мусор

Фото: iStock/Tatiana Snegireva

Скорлупу от освященных пасхальных яиц не стоит выбрасывать в мусорку. Об этом рассказал священник Филипп Ильяшенко.





Он уточнил, что скорлупу от освященных яиц лучше всего закопать в землю.





«Если пасхальные яйца были освящены в церкви, то благовейным было бы собрать скорлупу с них и не выкидывать в помойку, а закопать в лесу, на огороде, в землю», — сказал Ильяшенко в разговоре с «Вечерней Москвой».