Стало известно, куда выбрасывать скорлупу от освященных яиц
Священник Ильяшенко: Скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать в мусор
Скорлупу от освященных пасхальных яиц не стоит выбрасывать в мусорку. Об этом рассказал священник Филипп Ильяшенко.
Он уточнил, что скорлупу от освященных яиц лучше всего закопать в землю.
«Если пасхальные яйца были освящены в церкви, то благовейным было бы собрать скорлупу с них и не выкидывать в помойку, а закопать в лесу, на огороде, в землю», — сказал Ильяшенко в разговоре с «Вечерней Москвой».
Священник добавил, что скорлупу можно выбрасывать в мусорное ведро, если яйца не были освящены.
Ранее руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой заявлял, что крошки пасхального кулича и яичная скорлупа не считаются святыней, поэтому их можно без опасений выбросить в мусор. Он пояснил, что освящение яиц не превращает их в священные предметы.