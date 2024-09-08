Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков

В Индонезии в конце августа пропала россиянка во время восхождения на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Что именно произошло с ней — неизвестно, по одной из версий, ее могли задержать полицейские, потому что она нарушила запрет, отправившись к вулкану без гида.