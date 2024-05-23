Стало известно, что есть в собственности у задержанного Вертелецкого

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi
В собственности у задержанного руководителя департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого есть лишь одна квартира в подмосковном посёлке Власиха. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, а её стоимость не превышает шести миллионов рублей.
Однако в 2021 году Вертелецкий купил Audi Q7. До этого, в 2019 году, у него был Volkswagen Touareg. А у его жены Елены Силантьевой есть Toyota Camry.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.
Читайте также:
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов
Появились сведения об имуществе арестованного за взятку Шамарина
Однако в 2021 году Вертелецкий купил Audi Q7. До этого, в 2019 году, у него был Volkswagen Touareg. А у его жены Елены Силантьевой есть Toyota Camry.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.
Читайте также:
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов
Появились сведения об имуществе арестованного за взятку Шамарина
Элина Позднякова