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Появились сведения об имуществе арестованного за взятку Шамарина

SHOT: на замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина оформлена квартира
23 мая 2024, 10:15
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

На задержанного замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его стоимость составляет около 13 млн рублей.

По данному факту официальной информации нет.



Ранее сообщалось, что задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
Рыболовецкое судно под флагом России задержали у берегов Индонезии
23 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/Laura Ragsdale

У берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно с российским флагом, на борту которого находились 12 индонезийцев и 18 граждан других государств. Об этом пишет РИА Новости.
Меры по задержанию были приняты в связи с незаконным выловом рыбы. При этом неизвестно, были ли на борту россияне.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который следовал в Китай после остановки в России. Инцидент произошёл в Красном море.

По судну был произведён удар противокорабельной баллистической ракетой, в результате чего отсеки были заполнены водой, потеряно движение и управление.

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#россия
#задержание
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Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье увеличилось
Число жертв пожара в частном доме в СНТ «Снегирь» в Подмосковье увеличилось до 7
23 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/izzzy71

Количество погибших при крупном пожаре в частном доме в СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре увеличилось до семи. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По данным источника, восемь человек пострадали, семь из них погибли. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Согласно информации оперативных служб, здание горело по всей площади. Огонь был ликвидирован в 08:55 мск.

Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Ранее сообщалось о шести погибших и госпитализированной женщине. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется.

В марте этого года взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев.

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#снт
#человек
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Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине
Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в получении крупной взятки
23 мая 2024, 10:31

Фото: сайт Минобороны России

23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
О том, за что его могут посадить, кто был арестован по этому делу раньше Шамарина и что известно об имуществе генерала, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

Карьера Шамарина


С 1992 года Шамарин проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи. С 2021 года Шамарин занимал пост начальника Главного управления связи ВС России – заместителя главы Генштаба.

За что задержали Шамарина


Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В правоохранительных органах подтвердили, что по уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.

Что известно об имуществе Шамарина


На задержанного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.

Кого арестовали раньше Шамарина


В 2020 году по этому же делу был арестован предыдущий заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества, общий размер равен 6,7 миллиарда рублей.

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#взятка
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#мошенничество
#деньги
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Стало известно, за что задержан замначальник Генштаба ВС РФ
SHOT: Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в получении взятки
23 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/blinow61

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

13 мая был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Польше оторвавшийся от истребителя топливный бак упал вблизи жилых домов
Польский МиГ-29 потерял топливный бак в ходе учебного полёта
23 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Польский истребитель МиГ29 в ходе учебного полёта потерял топливный бак, который упал вблизи жилых строений. Об этом главное командование ВС Польши написало на своей странице в соцсети Х.
Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Курово-Баневске, в 30 километрах от границы с Калининградской областью.

Отмечается, что упавший бак был пустой. В результате этого инцидента никто не пострадал, жилые постройки также не были задеты.

Из открытых источников следует, что истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются ещё несколько таких самолётов.

Подчеркнём, что по данным прошлого года в ВВС Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Однако позднее часть их них передали украинским войскам.

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Появились сведения о задержании замначальника Генштаба ВС РФ
«Коммерсантъ»: по делу о махинациях задержан замначальника Генштаба Шамарин
23 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Сообщается, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее сообщалось, что был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
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#минобороны
#задержание
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При пожаре в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья погибли шесть человек
23 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Distortion Media

Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Уточняется, что площадь возгорания составила 80 кв. м. По данным оперативных служб, двухэтажный дом горел по всей площади.

Отмечается, что шесть человек погибли. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Согласно информации областного главка МЧС РФ, открытое горение ликвидировали в 08:55 мск.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#подмосковье
#мчс
#спасатели
#пострадавший
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Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках
«Ъ»: следователи СКР предстанут в суде за рекордные взятки
23 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Возбуждено уголовное дело о крупнейших в истории России взятках. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Экс-руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более 1,5 миллионов долларов, 2718 биткоинов, что эквивалентно 7,3 миллиарда рублей и еще 1,3 миллиона долларов. Отмечается, что в своей работе Тамбиев ставил исключительно корыстные цели.

Согласно информации следствия, его сообщником, стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги преступников утверждают, что их действия подорвали доверие к правоохранительным органам.

Уточняется, что за время службы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе столицы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в Москве.

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#имущество
#взятка
#суд
#деньги
#преступление
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Россиянка заколола брата ножом
На Ямале россиянка заколола брата на встрече родственников из-за старых обид
23 мая 2024, 08:31

Фото: istock / zoka74

В Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя женщина подозревается в убийстве 50-летнего брата. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.
21 мая женщина пришла на встречу с родственниками. Во время семейного застолья она вспомнила старую обиду на брата. Взяла кухонный нож и нанесла ему не менее трех ударов. Он скончался на месте.

Полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем. Новое преступление она совершила в период условно-досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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