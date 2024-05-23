Появились сведения об имуществе арестованного за взятку Шамарина

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На задержанного замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его стоимость составляет около 13 млн рублей.
По данному факту официальной информации нет.
Ранее сообщалось, что задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данному факту официальной информации нет.
Ранее сообщалось, что задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова