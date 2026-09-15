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Стало известно, что гаишник сделает с водителем, если не обнаружит аптечки в машине

Инспектор не сможет оштрафовать водителя за отсутствие аптечки
Фото: iStock/Aleksey Matrenin

Автомобильный юрист Лев Воропаев заявил, что в 2026 году сотрудник Госавтоинспекции не вправе выписывать штраф, если в машине нет аптечки. Такой комплект исключили из списка условий, при которых эксплуатацию транспорта запрещают.



В беседе с «Газетой.Ru» Воропаев пояснил, что водитель может возить средства первой помощи по собственной инициативе, однако закон не обязывает держать аптечку в салоне. Проверять ее наличие инспектор тоже не может.

Юрист напомнил, какие бумаги автомобилисту нужно иметь при себе. В перечень входят водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО.

Если на машине размещен знак «Инвалид», водителю потребуются документы, подтверждающие этот статус. Владельцу автомобиля с прицепом следует взять свидетельство о регистрации прицепа. По словам Воропаева, для легковой машины этот список остается исчерпывающим.

Дарья Осипова

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