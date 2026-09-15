Стало известно, что гаишник сделает с водителем, если не обнаружит аптечки в машине

15 сентября 2026, 09:35

Инспектор не сможет оштрафовать водителя за отсутствие аптечки

Фото: iStock/Aleksey Matrenin

Автомобильный юрист Лев Воропаев заявил, что в 2026 году сотрудник Госавтоинспекции не вправе выписывать штраф, если в машине нет аптечки. Такой комплект исключили из списка условий, при которых эксплуатацию транспорта запрещают.