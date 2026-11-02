Стало известно, что грозит управляющей компании за игнорирование хлама в подъезде

02 ноября 2026, 10:57

Эксперт по ЖКХ Бондарь: до 5 лет колонии грозит сотрудникам УК за хлам в подъезде

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Сотрудникам управляющих компаний, которые оставляют без внимания обращения жильцов о хранении посторонних предметов в подъездах, может грозить крупный штраф или уголовная ответственность. Если из-за нарушений требований пожарной безопасности погибнет человек, виновные рискуют получить до пяти лет лишения свободы.





Поводом для обсуждения проблемы стал пожар в столичном жилом комплексе «Кленовые аллеи». По информации очевидцев, возгорание началось с электросамоката, оставленного в общем холле. Затем огонь перекинулся на находившийся рядом холодильник, который взорвался. После происшествия одна из жительниц дома рассказала в соцсетях, что еще за год до случившегося обращалась в управляющую компанию с жалобами на складирование вещей в местах общего пользования. Однако, по ее словам, коммунальные службы не приняли никаких мер.



Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с Москвой 24 пояснил, что ответственность за надлежащее и безопасное содержание многоквартирного дома возложена на управляющую организацию в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ. В круг ее обязанностей входит обеспечение пожарной безопасности, в том числе контроль за состоянием подъездов, коридоров и лифтовых холлов. УК также должна реагировать на сообщения жильцов о размещении личных вещей в общих помещениях.



Кроме того, правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479, запрещают загромождать эвакуационные выходы и пути. Нарушением считается даже хранение обычной мебели или бытовой техники в проходах. В случае пожара подобные предметы могут затруднить или полностью перекрыть путь к выходу, особенно если речь идет о задымленном помещении или тупиковом тамбуре, где людям придется ориентироваться практически в темноте. При обнаружении таких препятствий управляющая компания должна потребовать от владельца вещей освободить проход, отметил эксперт.



Если организация получала соответствующие жалобы, но не предпринимала действий, а впоследствии в доме произошел пожар, ее сотрудники могут быть привлечены к ответственности. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, при нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем причинение вреда чужому имуществу или здоровью людей, для управляющей компании предусмотрены штрафные санкции в размере от 700 до 800 тысяч рублей.



При этом жильцы, пострадавшие в результате происшествия, вправе добиваться компенсации через суд. Ответчиками по иску могут стать как управляющая организация, не обеспечившая безопасность общего имущества, так и непосредственно собственник или жилец, разместивший вещи в местах общего пользования.



Более серьезные последствия предусмотрены в случаях, когда пожар привел к гибели человека. Как уточнил Бондарь, при наличии оснований для уголовной ответственности виновным сотрудникам управляющей компании может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 219 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека.





«При этом жильцы должны учитывать, что жаловаться в УК на хлам в подъездах необходимо через официальные электронные государственные системы. Тогда обращения будут гарантированно зафиксированы, а коммунальщики не смогут заявить, будто ничего не знали», – подчеркнул эксперт.