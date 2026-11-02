Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать медучреждения 4 ноября
В Московской области опубликован график работы медучреждений в День народного единства. Его приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В праздничный день, 4 ноября, взрослые и детские поликлиники, а также стоматологические поликлиники и женские консультации не будут принимать пациентов в плановом порядке. При этом будет оказываться неотложная и экстренная медицинская помощь.
В стоматологических поликлиниках с 9 до 14 часов будут дежурить врачи для оказания экстренной помощи пациентам.
«Важно, чтобы возможность получить медицинскую помощью сохранялась и в праздничные дни. 4 ноября в поликлиниках с 8 до 18 часов будут работать кабинеты неотложной помощи. Вызовы врача на дом будут обслуживаться с 8 до 20 часов. При этом скорая помощь и стационары больниц продолжат работать круглосуточно», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в министерстве, записаться на приём к врачу можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX, региональный портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье» или по телефону 122.
Если состояние пациента угрожает жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь по номеру телефона 112.