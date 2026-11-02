Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать медучреждения 4 ноября

02 ноября 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области опубликован график работы медучреждений в День народного единства. Его приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.





В праздничный день, 4 ноября, взрослые и детские поликлиники, а также стоматологические поликлиники и женские консультации не будут принимать пациентов в плановом порядке. При этом будет оказываться неотложная и экстренная медицинская помощь.



В стоматологических поликлиниках с 9 до 14 часов будут дежурить врачи для оказания экстренной помощи пациентам.

«Важно, чтобы возможность получить медицинскую помощью сохранялась и в праздничные дни. 4 ноября в поликлиниках с 8 до 18 часов будут работать кабинеты неотложной помощи. Вызовы врача на дом будут обслуживаться с 8 до 20 часов. При этом скорая помощь и стационары больниц продолжат работать круглосуточно», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.