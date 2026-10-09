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Стало известно, как побороть стеснение из-за собственных фото

Психолог Абашин: «правило трёх секунд» поможет полюбить свои фото
Фото: Istock/AnnaStills

Психолог Анатолий Абашин рассказал, что человек может перестать стесняться своей внешности на фото, если изменит отношение к снимку как к цели.



В беседе с изданием «Абзац» эксперт рассказал, что фотографии чаще сохраняют момент и эмоции, а не демонстрируют идеальную внешность. Он объяснил: люди испытывают неловкость, потому что воспринимают себя со стороны как искажение.

«Глядя на свой снимок, мы сами начинаем искать недостатки. Это называется несправедливое сравнение: когда мы имеем структуру туловища, а сравниваем себя с человеком, который имеет другую изначально, мы разочаровываемся в себе. Нельзя себя сравнивать! Фокусируясь на деталях, которые нам не нравятся, мы полностью игнорируем общую гармонию и эмоцию самого кадра», — отметил психолог.
Абашин советует отказаться от категоричного оценивания своих фото и воспринимать их как целостную картинку с моментом или состоянием. Он предложил «правило трёх секунд»: посмотреть на фото три секунды и сфокусироваться на одной детали, которая нравится.
Ольга Щелокова

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