Стало известно, как побороть стеснение из-за собственных фото

09 октября 2026, 13:47

Психолог Абашин: «правило трёх секунд» поможет полюбить свои фото

Фото: Istock/AnnaStills

Психолог Анатолий Абашин рассказал, что человек может перестать стесняться своей внешности на фото, если изменит отношение к снимку как к цели.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт рассказал, что фотографии чаще сохраняют момент и эмоции, а не демонстрируют идеальную внешность. Он объяснил: люди испытывают неловкость, потому что воспринимают себя со стороны как искажение.

«Глядя на свой снимок, мы сами начинаем искать недостатки. Это называется несправедливое сравнение: когда мы имеем структуру туловища, а сравниваем себя с человеком, который имеет другую изначально, мы разочаровываемся в себе. Нельзя себя сравнивать! Фокусируясь на деталях, которые нам не нравятся, мы полностью игнорируем общую гармонию и эмоцию самого кадра», — отметил психолог.