Стало известно, как побороть стеснение из-за собственных фото
Психолог Абашин: «правило трёх секунд» поможет полюбить свои фото
Психолог Анатолий Абашин рассказал, что человек может перестать стесняться своей внешности на фото, если изменит отношение к снимку как к цели.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт рассказал, что фотографии чаще сохраняют момент и эмоции, а не демонстрируют идеальную внешность. Он объяснил: люди испытывают неловкость, потому что воспринимают себя со стороны как искажение.
«Глядя на свой снимок, мы сами начинаем искать недостатки. Это называется несправедливое сравнение: когда мы имеем структуру туловища, а сравниваем себя с человеком, который имеет другую изначально, мы разочаровываемся в себе. Нельзя себя сравнивать! Фокусируясь на деталях, которые нам не нравятся, мы полностью игнорируем общую гармонию и эмоцию самого кадра», — отметил психолог.Абашин советует отказаться от категоричного оценивания своих фото и воспринимать их как целостную картинку с моментом или состоянием. Он предложил «правило трёх секунд»: посмотреть на фото три секунды и сфокусироваться на одной детали, которая нравится.