Стоматолог предупредил об опасности жидких виниров для зубов

09 октября 2026, 14:02

Домашнее отбеливание зубов может привести к повреждению эмали и воспалению дёсен

Фото: istockphoto / Bojan89

Жидкие виниры и другие средства для домашнего отбеливания могут повредить зубную эмаль и привести к серьёзным осложнениям. Об этом стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал в беседе с «Москвой 24».





В соцсетях набирают популярность ролики, в которых блогеры демонстрируют альтернативные способы отбеливания зубов без посещения стоматолога. В одних видео пользователи полощут рот специальным раствором, после чего якобы исчезает желтизна. В других показывают кремы и предлагают купить их на маркетплейсах.



По словам Бутенко, средства для временного отбеливания действительно существуют, однако они не перекрывают естественный цвет зубов. Химические окислители воздействуют на пигменты на поверхности эмали, из-за чего улыбка на время выглядит светлее.

«Это грозит тем, что человек способен повредить структуру своей эмали, она в последующем не восстанавливается. Такой подход грозит повышением чувствительности, риском возникновения пульпита, если там изначально был кариес», — предупредил стоматолог.

«Поэтому важно не просто перекрыть зубы какой-то белой пластинкой либо веществом, но сделать это так, чтобы микрофлора и остатки пищи не могли накапливаться в пространстве между зубом и тканями пародонта», — отметил Бутенко.