Стоматолог предупредил об опасности жидких виниров для зубов
Жидкие виниры и другие средства для домашнего отбеливания могут повредить зубную эмаль и привести к серьёзным осложнениям. Об этом стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал в беседе с «Москвой 24».
В соцсетях набирают популярность ролики, в которых блогеры демонстрируют альтернативные способы отбеливания зубов без посещения стоматолога. В одних видео пользователи полощут рот специальным раствором, после чего якобы исчезает желтизна. В других показывают кремы и предлагают купить их на маркетплейсах.
По словам Бутенко, средства для временного отбеливания действительно существуют, однако они не перекрывают естественный цвет зубов. Химические окислители воздействуют на пигменты на поверхности эмали, из-за чего улыбка на время выглядит светлее.
«Это грозит тем, что человек способен повредить структуру своей эмали, она в последующем не восстанавливается. Такой подход грозит повышением чувствительности, риском возникновения пульпита, если там изначально был кариес», — предупредил стоматолог.Со временем естественный пигмент снова связывается с эмалью, и цвет зубов меняется. Более того, из-за употребления красящих продуктов зубы могут потемнеть.
Специалист также предостерёг от самостоятельного изменения формы и внешнего вида зубов. В домашних условиях невозможно профессионально восстановить режущий край и шейку зуба, а искусственно созданная белизна не гарантирует правильной работы зубочелюстной системы.
Кроме того, материалы, применяемые без контроля специалиста, могут вызвать гингивит, воспаление и отёчность дёсен. В дальнейшем десна может уменьшиться, из-за чего обнажаются корни зубов и возникают дополнительные осложнения.
«Поэтому важно не просто перекрыть зубы какой-то белой пластинкой либо веществом, но сделать это так, чтобы микрофлора и остатки пищи не могли накапливаться в пространстве между зубом и тканями пародонта», — отметил Бутенко.По словам врача, безопасно восстановить эстетику и функциональность зубов может стоматолог-ортопед. Для этого необходимы диагностика и профессионально подобранные материалы и методы лечения.