Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

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В 2025 году до десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок из-за низкой рентабельности, избытка складских запасов и высокой конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и представителей дилерских сетей.
«В этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности», — передает издание.По данным «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года закрылось 213 автосалонов, специализирующихся на китайских марках, — это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество дилерских точек сократилось до 2,7 тысяч.
Как отмечает «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России упали на 25,3% за первый квартал, составив 247 тысяч единиц. Потребители всё чаще отдают предпочтение проверенным брендам, опасаясь проблем с обслуживанием.
Среди марок, которые могут прекратить работу в РФ, — Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.
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Мария Моисеева