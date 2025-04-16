Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

Жители крупных городов России с населением более миллиона человек чаще всего становятся жертвами мошенников, причем лидером остается Москва. В зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.