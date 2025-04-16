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Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов

«Ъ»: Россию до конца 2025 года могут покинуть до десяти автобрендов из Китая
Фото: iStock/VTT Studio

Фото: iStock/VTT Studio

В 2025 году до десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок из-за низкой рентабельности, избытка складских запасов и высокой конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и представителей дилерских сетей.
«В этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности», — передает издание.
По данным «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года закрылось 213 автосалонов, специализирующихся на китайских марках, — это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество дилерских точек сократилось до 2,7 тысяч.

Как отмечает «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России упали на 25,3% за первый квартал, составив 247 тысяч единиц. Потребители всё чаще отдают предпочтение проверенным брендам, опасаясь проблем с обслуживанием.

Среди марок, которые могут прекратить работу в РФ, — Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

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Выяснилось, жители каких городов чаще всего становятся жертвами мошенников
Депутат Немкин: мошенники в РФ чаще всего атакуют жителей городов-миллионников
16 апреля 2025, 06:59

Фото: iStock/artoleshko

Жители крупных городов России с населением более миллиона человек чаще всего становятся жертвами мошенников, причем лидером остается Москва. В зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, высокая плотность населения и экономическая активность мегаполисов привлекают злоумышленников, рассчитывающих на массовость атак. В крупных городах люди чаще пользуются цифровыми сервисами, что упрощает применение социальной инженерии.

Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
«Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — указал он.
Немкин подчеркнул, что мошенники используют автоматизированные системы для массовых обзвонов, повышая шансы на успех. Для защиты он рекомендует не передавать коды из СМС, устанавливать приложения для блокировки подозрительных звонков и обновлять антивирусы.

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«Газпром» собрался возобновить производство на заводах Bosch в Питере
«Ъ»: «Газпром бытовые системы» в 2025 году перезапустит заводы Bosch в Петербурге
16 апреля 2025, 04:37

Фото: iStock/Galina Tolochko

Заводы немецкого бренда Bosch, переданные под контроль «Газпрома», могут возобновить производство в Санкт-Петербурге в 2025 году. Информация об этом содержится в финансовых отчётах ООО «БСХ Бытовые приборы», передает «Коммерсантъ».
«АО «Газпром бытовые системы» планирует запустить производство стиральных машин и холодильников в 2025 году (на заводах Bosch в Санкт-Петербурге)», — пишет издание.
Согласно отчётам, оборудование проходит настройку, а компания уже формирует цепочку поставщиков и тестирует прототипы техники. Уже подготовлена модель расходов и доходов вплоть до 2035 года.

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После ухода Bosch из России заводы в посёлке Стрельна были переданы «Газпрому» по указу президента Владимира Путина. В прошлом году предприятие не выпустило ни одной единицы техники, завершив год с убытком 1,7 млрд рублей.

Эксперты считают, что продвижение продукции под брендом Bosch, несмотря на наличие собственных марок «Газпрома», критически важно для конкуренции с LG, Samsung и китайскими производителями. «Коммерсантъ» отмечает, что официальное возвращение немецкой компании может привести к переходу активов обратно под её управление.

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Россиянам рассказали, когда можно не платить за разбитый в магазине товар
Глава ОПИ Павлов: за случайно разбитый в магазине товар платить не нужно
16 апреля 2025, 03:26

Фото: iStock/cyano66

Потребители не обязаны оплачивать случайно разбитый в магазине товар, так как ответственность за его сохранность до покупки лежит на торговой точке. Об этом сообщил агентству «Прайм» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — указал он.
Однако если повреждение было умышленным, например, если посетитель намеренно бросил товар — тогда магазин вправе требовать возмещения ущерба.

В таких случаях доказательствами могут служить записи с камер наблюдения или показания очевидцев. При отказе компенсировать убытки торговая точка может обратиться в суд, подчеркнул эксперт.

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#покупки
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В России могут увеличить выплаты пособий семьям погибших участников СВО
Депутаты ЛДПР предложили изменить расчет компенсаций семьям погибших военных
16 апреля 2025, 01:53

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер выплат семьям погибших военнослужащих за счет исключения умершего из расчета суммы. Информацию передает РИА Новости.
Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым, направлена на изменение действующего порядка, при котором погибший военнослужащий учитывается как член семьи, что снижает размер компенсации для родственников. В случае принятия закона выплаты будут пересчитаны в повышенном размере.

Согласно текущим нормам, ежемесячные денежные выплаты распределяются с учетом всех членов семьи, включая погибшего.

«Тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным», — отметили депутаты.
Подчеркивается, что новая мера позволит исправить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства указал, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания.

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«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России
Силуанов призвал повысить эффективность строительства жилья и ремонта дорог в РФ
16 апреля 2025, 01:21

Фото: iStock/Олег Копьёв

Минфин России призвал регионы повысить эффективность расходования бюджетных средств в строительной, дорожной и коммунальной сферах. C заявлениями на расширенном заседании президиума Госсовета выступил министр финансов Антон Силуанов, посвящённом инфраструктурному развитию.
Силуанов отметил, что ключевыми задачами являются увеличение производительности труда и оптимизация затрат.

«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет», — указал он.
Министр подчеркнул, что регионы должны активнее задействовать собственные бюджеты для финансирования проектов.

Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города
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«Многие регионы предлагали: давайте на то выделим, давайте ту категорию включим дополнительно, расширим здесь. Я всегда говорю, пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте, в ваших же полномочиях», — добавил он.
Особое внимание, по словам Силуанова, необходимо уделить эффективности ЖКХ и строительства жилья. Он призвал глав субъектов РФ навести порядок в этих отраслях, сократив нерациональные траты и внедрив современные технологии.

Ранее сообщалось, что израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.

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