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«Украшения по цене московской квартиры»: Алсу блеснула дорогими бриллиантами на премии BraVo

Алсу пришла на премию BraVo в бриллиантах ценой с «однушку» в Москве
Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певица Алсу появилась на премии BraVo в Большом театре, надев украшения по стоимости как столичная квартира. Ее черное платье и бриллиантовый ансамбль сделали выход на звездную дорожку очень эффектным.
Церемония международной музыкальной премии была приурочена к 25-летию Radio Monte Carlo. Для своего выхода Алсу выбрала платье с хрустальной отделкой, дополнив его серьгами за 2 миллиона рублей, браслетом и кольцом с крупным бриллиантом огранки «багет». Высокая укладка и элегантный образ подчеркнули статус стильной звезды.

Общая стоимость ее украшений, по оценкам «Комсомольской Правды», может быть примерно в десять раз дороже, чем серьги — достигая цены однокомнатной квартиры в Москве.

Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)

Еще одним изящным нарядом она похвасталась в личном блоге 15 января.

«Мой образ black&silver вчера на премии "VOICE. Главные Лица"», — подписала Алсу, показав, как идет неспешной походкой, позволяя оценить визуал. В конце клипа она сверкнула перстнем и послала подписчикам воздушный поцелуй.
Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)

Алсу поделилась, что после развода нашла вдохновение в создании бренда одежды. Вместе с подругой она запустила линию женственных и удобных нарядов, воплощая давнюю мечту.

«У нас очень женственная, элегантная одежда. Мы не гонимся за какими-то ультрамодными брендами, у нас просто одежда для женщин, которые любят подчеркнуть свою красоту. И главное, что это очень носибельная одежда. Так что, можно сказать, ещё одна моя мечта осуществилась с этим проектом», — объяснила она журналистам «Комсомольской Правды».
Певица призналась, что вкладывает в проект душу, создавая одежду для тех, кто ценит красоту и комфорт.

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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
Марк Эйдельштейн рассказал об их с Борисовым напряженной встрече с Канье Уэстом
16 апреля 2025, 05:00

Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряженной атмосфере. Случайное столкновение в лифте едва не закончилось конфликтом, признался Эйдельштейн на шоу «Вписка».
Марк и его коллега Юра Борисов, звезды фильма «Анора», провели несколько месяцев в США, где пересеклись с известными зарубежными знаменитостями. Один раз они в лифте столкнулись с двумя крупными парнями, одним из которых оказался Уэст.

«Заходят два чувака, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: «Это мой любимый цвет, коричневый». И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает», — вспоминал актер.
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram* @mark.eydel)

Рэпер начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актеров в краже дизайна.

Марк сказал, что на Юре был российский бренд. Спор накалялся, и Эйдельштейн подумал, что дело дойдет до драки, но рэпер вышел на четвертом этаже, бросив напоследок совет купить его «оригинальное худи».

Только после этого Марк понял, с кем говорил.

Ранее Марк Эйдельштейн признался, что в какой-то момент начал завидовать коллеге Юре Борисову, которому достаётся больше внимания на престижных премиях. Однако он справился с неприятными ощущениями: помог сам Юра, с которым он сильно сдружился, и осознание различий того, как складывалась их карьера.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней
Смагажевский опубликовал огромный пост с извинениями за ссору перед Ермолаевой
16 апреля 2025, 04:15

Алексей Смагжевский (Фото: Instagram* @smagazhevsky)

Блогер Алексей Смагажевский публично извинился перед женой Нелли Ермолаевой за то, что бросил ее, рассказав про детали расставания в личном блоге. Его откровенный пост о любви и ошибках растрогал фанатов. О воссоединении пары стало известно недавно, однако они давали мало комментариев о случившемся.
«Я выбрал быть правым… и чуть не потерял всё», — признался блогер вечером 15 апреля.
В ноябре прошлого года Алексей шокировал всех, заявив в соцсетях о разрыве с телеведущей скандального проекта «Дом-2» Нелли, даже не обсудив это с ней.

«В любых отношениях ответственность всегда распространяется на двоих. Но в тот раз — я был тем, кто выбрал обиду, принципы и эго, а не любовь. Мне казалось, меня задели как мужчину и я должен доказать — со мной нельзя так. Я включил позицию жертвы, захотел какой-то иллюзорной справедливости. И в этой внутренней войне я проиграл самое ценное. Забыл, что моя женщина — не соперник, а партнер. Что за ее словами стояли чувства. Что она — живая, ранимая, искренняя», — объяснил Смагажевский.
Алексей Смагжевский (Фото: кадр видео Instagram* @smagazhevsky)

После ссоры он улетел в Таиланд, чтобы отвлечься и «закрыться» от проблемы.

«Думал, пройдет месяц — всё уляжется. Но не уляглось. Каждая ночь там была как суд. Мои мысли рвали меня изнутри. Никакие практики, медитации, советы «игнорируй — сама вернётся» не помогали. Потому что душу не обманешь», — рассказал Смагажевский о своих настоящи чувствах в период расставания.
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
«Жена подала на развод, когда я уехал в Таиланд»: муж Нелли Ермолаевой высказался о расставании
В беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева также рассказала о своём видении ситуации в тот период.

«Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. (...) Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — пояснила она.
Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: кадр видео Instagram* @ermolaevanelly)

Несмотря на ссору, Нелли и Алексей все еще любили друг друга. Примириться им мешала лишь гордость — при этом стоит отметить, что причины их временного расставания до сих пор неизвестны.

Оба нашли в себе силы простить партнера. В марте пара вдруг появилась вместе на премьере «Актерище» в Москве, заинтриговав публику.

Теперь Смагажевский обещает быть любящим, а не правым. Он благодарит Нелли за новый шанс и клянется, что больше не уйдет. В следующий раз в первую очередь обязательно будет с ней все проговаривать.

Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: Instagram* @smagazhevsky)

«Я понял: мой мир — это она. Моя жена. Моя подруга. Моя вселенная. И я пошёл за ней. Не ради красивого жеста. А потому что сердцем знал — я хочу идти с ней всю жизнь. Делать. Не говорить. Слышать. Не оправдываться. (...) Нелли, я люблю тебя. И благодарю за нашу новую главу. Пусть она будет честной. Живой. И полной настоящих поступков», — закончил свой пост он.
Фанаты поддерживают пару, восхищаясь смелостью Алексея и возродившейся любовью пары. Многие указали на то, что споров и конфликтов в близких отношениях невозможно избежать. Люди, которые действительно любят, способны преодолеть тяжелое время, простить друг друга и не допускать прошлых ошибок вновь.

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Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города
В Иркутске наклеили портрет Пугачёвой на заброшку в честь дня рождения певицы
16 апреля 2025, 00:48

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет с певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет», выложив запись в своем Telegram-канале.
Пост сопровождается подписью, в которой авторы благодарят певицу за смелость, честность и вклад в культуру, подчеркивая, что она остаётся символом силы и независимости для женщин, что бы ни случилось в будущем.

«Спасибо за честность, смелость и красоту. Спасибо за пример – для всех девчонок и на все времена – как сильна может быть женщина, когда она выбирает быть собой», — отметила автор поста.

Портрет Аллы Пугачёвой на заброшке (Фото: кадр видео Telegram @lesisileva)

Певица Алла Пугачёва отметила день рождения 15 апреля. Одной из первых ее поздравила дочка Кристина Орбакайте: поделилась редкими архивными кадрами звездной певицы в соцсетях.

Несмотря на жизнь за границей и редкие публичные выходы, Пугачёва продолжает оставаться легендой русской эстрады. Уже долгое время покинувшую Россию артистку пытаются признать иноагентом, однако безуспешно. Причины для такого решения объяснил накануне юрист Илья Русяев.

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«Дико мучаюсь»: Анна Хилькевич рассказала о проблемах с ребенком
Хилькевич заявила, что у нее непростой период из-за проблем с питанием дочки
15 апреля 2025, 21:59

Анна Хилькевич (фото: Телеграм @khilkevich_anna)

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам на трудности с прикормом младшей дочери Оливии.
Анна уверена, что избирательность малышки в еде связана с ее знаком зодиака.

«Начинает проявляться Дева», — подчеркнула Хилькевич в личном блоге.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что в настоящее время в ее жизни начался непростой период из-за трудностей с питанием малышки.

«В общем, я сейчас дико мучаюсь с прикормом. Танцы с бубном не помогают. Не нравится вкус и все. Только кабачок и яблоко», — отметила артистка.

Со слов Хилькевич, проблема заключается в том, что со старшими детьми подобной проблемы не было: ни Маша, ни Арианна не привередничали в еде.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что они с супругом задумываются о четвертом ребенке.

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#соцсети
#ребёнок
#еда
#актриса
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Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома
Михаил Ефремов решил переехать в загородный дом из-за папарацци
15 апреля 2025, 21:51

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Вернувшийся из колонии Михаил Ефремов устал от пристального внимания репортёров. Сейчас 61-летний актёр живет в квартире в центре Москвы, однако у дома круглосуточно дежурят папарацци.
Последние несколько дней жена Ефремова Софья Кругликова была замечена «нарезающей» круги около дома в поисках репортёров. Если она видела кого-то подозрительного, то сразу же сообщала об этом артиста по телефону. Конечно, жить в таких условиях крайне сложно. К тому же, Ефремов нуждается в отдыхе и восстановлении, поскольку его здоровье сильно ослабло в колонии.

Сегодня стало известно, что из-за ажиотажа артист принял решение переехать в загородный дом. При этом он продолжит раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах по условию его выхода по УДО.

Также известно, что Ефремов отказался от своих пагубных привычек, ставших причиной смертельного ДТП, после которого он отправился за решётку. Так, артист больше не употребляет алкоголь и не курит. А ещё он часто посещает храм и держит пост.

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