«Украшения по цене московской квартиры»: Алсу блеснула дорогими бриллиантами на премии BraVo

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Певица Алсу появилась на премии BraVo в Большом театре, надев украшения по стоимости как столичная квартира. Ее черное платье и бриллиантовый ансамбль сделали выход на звездную дорожку очень эффектным.
Церемония международной музыкальной премии была приурочена к 25-летию Radio Monte Carlo. Для своего выхода Алсу выбрала платье с хрустальной отделкой, дополнив его серьгами за 2 миллиона рублей, браслетом и кольцом с крупным бриллиантом огранки «багет». Высокая укладка и элегантный образ подчеркнули статус стильной звезды.
Общая стоимость ее украшений, по оценкам «Комсомольской Правды», может быть примерно в десять раз дороже, чем серьги — достигая цены однокомнатной квартиры в Москве.
Читайте также:
«Все к лучшему»: Алсу сообщила об отмене концерта в Екатеринбурге
«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
Общая стоимость ее украшений, по оценкам «Комсомольской Правды», может быть примерно в десять раз дороже, чем серьги — достигая цены однокомнатной квартиры в Москве.
Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)Еще одним изящным нарядом она похвасталась в личном блоге 15 января.
«Мой образ black&silver вчера на премии "VOICE. Главные Лица"», — подписала Алсу, показав, как идет неспешной походкой, позволяя оценить визуал. В конце клипа она сверкнула перстнем и послала подписчикам воздушный поцелуй.
Алсу (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)Алсу поделилась, что после развода нашла вдохновение в создании бренда одежды. Вместе с подругой она запустила линию женственных и удобных нарядов, воплощая давнюю мечту.
«У нас очень женственная, элегантная одежда. Мы не гонимся за какими-то ультрамодными брендами, у нас просто одежда для женщин, которые любят подчеркнуть свою красоту. И главное, что это очень носибельная одежда. Так что, можно сказать, ещё одна моя мечта осуществилась с этим проектом», — объяснила она журналистам «Комсомольской Правды».Певица призналась, что вкладывает в проект душу, создавая одежду для тех, кто ценит красоту и комфорт.
Читайте также:
«Все к лучшему»: Алсу сообщила об отмене концерта в Екатеринбурге
«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной встрече Юры Борисова с Канье Уэстом
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева