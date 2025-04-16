Выяснилось, жители каких городов чаще всего становятся жертвами мошенников

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Жители крупных городов России с населением более миллиона человек чаще всего становятся жертвами мошенников, причем лидером остается Москва. В зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Об этом РИА Новости сообщил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, высокая плотность населения и экономическая активность мегаполисов привлекают злоумышленников, рассчитывающих на массовость атак. В крупных городах люди чаще пользуются цифровыми сервисами, что упрощает применение социальной инженерии.
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«Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — указал он.Немкин подчеркнул, что мошенники используют автоматизированные системы для массовых обзвонов, повышая шансы на успех. Для защиты он рекомендует не передавать коды из СМС, устанавливать приложения для блокировки подозрительных звонков и обновлять антивирусы.
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Мария Моисеева