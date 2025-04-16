Байден впервые после ухода с поста президента США выступил с публичной речью

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)
Экс-президент США Джо Байден впервые публично выступил после ухода с поста, появившись на мероприятии в поддержку прав инвалидов в Чикаго.
В своей речи он раскритиковал сокращение социальных программ при текущей администрации, избегая упоминаний о Дональде Трампе. Трансляцию вели американские СМИ, включая CNN.
По данным телеканала, многие демократы считают публичные выступления Байдена вредными для партии, учитывая его рекордно низкие рейтинги на момент окончания срока. Также остается под вопросом создание Байденом центра или библиотеки в свою честь: крупные доноры, обычно выделяющие бывшим президентам США деньги на подобные проекты, не спешат предлагать финансирование.
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По данным телеканала, многие демократы считают публичные выступления Байдена вредными для партии, учитывая его рекордно низкие рейтинги на момент окончания срока. Также остается под вопросом создание Байденом центра или библиотеки в свою честь: крупные доноры, обычно выделяющие бывшим президентам США деньги на подобные проекты, не спешат предлагать финансирование.
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«Многие преданные доноры чувствовали себя обманутыми и проигнорированными во время его президентства, борясь за такие элементарные вещи, как приглашения на праздничные приемы в Белом доме», — передает РИА Новости слова CNN.Уточняется, что Байден еще не начал обзванивать доноров с просьбой «пожертвований».
«И слава Богу», — заявил один из политиков.Экс-президент почти не контактирует с бывшей командой и сторонниками, которые ранее призывали его уйти из политики из-за проблем со здоровьем.
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Мария Моисеева