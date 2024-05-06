Зюганов заявил о необходимости жёстко ограничить неконтролируемую миграцию

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что в России необходимо жёстко ограничить неконтролируемую миграцию.
«Требуем максимально жёстко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведёт к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», — красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному террористическому акту», — приводит NEWS.ru слова Зюганова.
Он подчеркнул, что общество должно знать о том, кто и как совершил этот бесчеловечный теракт для того, чтобы не допустить подобного в будущем.
Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию.
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