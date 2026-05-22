Стало известно, что москвичи чаще едят и плачут в постели, чем занимаются сексом
Аналитики «Много лосося» выяснили, как москвичи используют время в постели. Согласно их исследованию, жители столицы чаще едят и плачут в кровати, чем занимаются сексом.
Только 14% опрошенных назвали кровать местом для секса. При этом 16% москвичей плачут в постели. Завтрак в кровати предпочитают 47% мужчин и 53% женщин.
В Москве люди чаще заказывают доставку завтрака на дом. Женщины готовят себе сами чаще, чем мужчины. Сильный пол же чаще ждёт, когда вторая половинка приготовит им завтрак.
Половина москвичей любят побаловать себя вредной едой перед сном: чипсами, сладостями и пиццей. Жители столицы выбирают здоровую пищу на ночь почти в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России. В топе других занятий в постели — листание соцсетей и маркетплейсов, просмотр фильмов и видео, работа или учёба.
