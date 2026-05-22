Москвичам спрогнозировали дожди на выходных

«Яндекс Погода»: в Москве в выходные ожидаются дожди
В столичном регионе на предстоящих выходных ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями, температура воздуха составит не превысит +22 °C. Об этом сообщили синоптики «Яндекс Погоды».
В субботу в Москве будет облачно. Днем воздух прогреется до +21 °C, а ночью будет +14 °C. В воскресенье ожидаются пасмурная погода и дождь. В дневное время столбики термометров покажут до +22 °C, а ночью — до +15 °C.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали синоптики «Известиям».
При этом главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила в беседе с RT, что в первой половине дня пятницы, 22 мая, температура в столичном регионе достигнет +30 °C. Однако уже вечером ожидаются ливни, дожди и грозы. Более интенсивные осадки угрожают северу Московской области.
«Это все произойдет после 18 часов вечера. Ночью атмосферный фронт сохранит свое влияние — будут и кратковременные дожди, и грозовая деятельность. Порывы ветра будут достигать 12—15 м/с», — уточнила она.
В выходные, по ее словам, после аномально жаркой недели наступит более комфортная погода с температурой до +23...+25 °C.