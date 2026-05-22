Москвичам спрогнозировали дожди на выходных

22 мая 2026, 10:54

«Яндекс Погода»: в Москве в выходные ожидаются дожди

В столичном регионе на предстоящих выходных ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями, температура воздуха составит не превысит +22 °C. Об этом сообщили синоптики «Яндекс Погоды».





В субботу в Москве будет облачно. Днем воздух прогреется до +21 °C, а ночью будет +14 °C. В воскресенье ожидаются пасмурная погода и дождь. В дневное время столбики термометров покажут до +22 °C, а ночью — до +15 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали синоптики «Известиям».

«Это все произойдет после 18 часов вечера. Ночью атмосферный фронт сохранит свое влияние — будут и кратковременные дожди, и грозовая деятельность. Порывы ветра будут достигать 12—15 м/с», — уточнила она.