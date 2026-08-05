Диетолог назвала безопасную порцию кабачков за один приём пищи

05 августа 2026, 11:51

Диетолог рассказала, сколько кабачков можно съесть без вреда для здоровья

Фото: Istock / Nungning20

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какое количество кабачков считается оптимальным для здорового человека. В беседе с Москвой 24 специалист отметила, что за один приём пищи рекомендуется съедать около 200–300 граммов овоща, ориентируясь при этом на индивидуальные особенности организма.