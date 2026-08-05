Диетолог назвала безопасную порцию кабачков за один приём пищи
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какое количество кабачков считается оптимальным для здорового человека. В беседе с Москвой 24 специалист отметила, что за один приём пищи рекомендуется съедать около 200–300 граммов овоща, ориентируясь при этом на индивидуальные особенности организма.
По словам врача, кабачки лучше всего готовить на пару или запекать. Кроме того, молодые плоды можно употреблять и в сыром виде.
Особое внимание эксперт советует уделять выбору овощей. Предпочтение стоит отдавать свежим молодым кабачкам с упругой блестящей кожицей без повреждений. Также важно, чтобы плодоножка не была пересохшей.
Соломатина предупредила, что повреждённые или начавшие портиться кабачки лучше не использовать. По её словам, при гнилостных процессах в овощах могут образовываться грибковые токсины, которые не разрушаются даже после термической обработки и способны создавать дополнительную нагрузку на печень.
Диетолог также напомнила о пользе кабачков. Они содержат клетчатку, витамины группы B, калий и большое количество жидкости. Калий способствует выведению лишней воды из организма и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а клетчатка помогает нормализовать пищеварение и способствует выведению из организма избытка сахаров, жиров и других вредных веществ.
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