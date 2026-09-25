Стало известно, что помогает произвести хорошее впечатление на свидании
Чувство юмора оказалось главным качеством, которое помогает произвести впечатление в начале отношений, а высокий доход партнера волнует петербуржцев значительно меньше. К таким выводам пришли авторы исследования ювелирного бренда SOKOLOV, изучившего предпочтения жителей города.
По данным опроса, которые приводит Петербургский дневник, 57% петербуржцев считают главным фактором на старте отношений хорошее чувство юмора. Далее идут забота и внимание (46%), внешность (44%), умение слушать и поддерживать (41%) и уверенность в себе (36%). Финансовую стабильность в качестве решающего фактора назвали только 20% респондентов.
Большинство опрошенных готовы потратить на первый романтический подарок до 5 тыс. рублей. При этом 25% считают, что цена подарка не имеет значения, если важен сам жест. Почти половина (49%) хотя бы раз тратила на свидания или подарки больше запланированного, причем 19% оплачивали их в кредит, рассрочку или занимали деньги.
Самым желанным подарком в начале отношений петербуржцы назвали романтическую поездку (21%). Украшения чаще воспринимаются как приятный подарок (28%), романтичный жест (19%) или признак серьезных намерений (20%). Лишь 15% увидели бы в таком подарке попытку продемонстрировать финансовые возможности.
Главными причинами испорченного впечатления на свидании стали грубость и неуважение — их назвали 71% участников опроса. Еще 56% отметили неопрятный внешний вид, 46% — отсутствие внимания и интереса, 40% — разговоры о бывших, а 34% раздражает постоянное использование телефона.
При выборе партнера на первый план также выходят личные качества. Общие ценности и взгляды на жизнь важны для 24% опрошенных, надежность — для 21%, тогда как высокий доход назвали главным качеством только 4%.
При этом финансовая разница между партнерами не всегда становится препятствием для отношений. Почти половина петербуржцев (49%) готовы без проблем встречаться с человеком, который зарабатывает значительно меньше, еще 32% допускают такие отношения, если партнер планирует увеличить доход. Не готовы к этому 19% респондентов.
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