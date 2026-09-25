Стало известно, что помогает произвести хорошее впечатление на свидании

25 сентября 2026, 18:33

Опрос SOKOLOV: жители Петербурга ценят заботу и внимание на первых свиданиях

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Чувство юмора оказалось главным качеством, которое помогает произвести впечатление в начале отношений, а высокий доход партнера волнует петербуржцев значительно меньше. К таким выводам пришли авторы исследования ювелирного бренда SOKOLOV, изучившего предпочтения жителей города.