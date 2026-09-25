Подмосковный Музей истории автотранспорта принял более 2000 экскурсантов
В Музее истории автомобильного транспорта побывали более 2000 посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Музей расположен на территории филиала Мострансавто в муниципальном округе Чехов.
Музей начал активно принимать гостей в начале прошлого года. Экспозиция открыта как для индивидуальных, так и для групповых экскурсий. Более 700 экспонатов включают автобусы, грузовые и легковые автомобили разных эпох, предметы, связанные с работой крупнейшего в Подмосковье пассажирского перевозчика.
Посетители могут увидеть легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, автомобили «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другую технику. В экспозиции –
архивные документы, кассовые аппараты, форменная одежда водителей и кондукторов, редкие артефакты прошлых лет. Есть также подборка железных моделей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и грузовиков в масштабе 1:43.
«В этом году Мострансавто исполняется 100 лет. Коллекция начала формироваться в 2001 году, поступают новые экспонаты. У нас собрано множество предметов, которые иллюстрируют историю предприятия, что особенно интересно школьникам. Многие любят посидеть в кабине автомобиля или автобуса и ощутить разницу с современным транспортом. Часто учителя истории проводят уроки прямо в нашем музее», – рассказал директор музея Владимир Комаров, посвятивший работе в Мострансавто более 50 лет.
Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто находится по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, дереня Манушкино, тер. «Промзона-Манушкино», вл. 2.
Посетить его можно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25. Экспозиция открыта по будням с 9 до 16 часов.
Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.