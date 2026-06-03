Стало известно, что предлагают гостям ПМЭФ-2026 в отелях Петербурга
Представители пятизвездочных отелей в историческом центре Санкт-Петербурга рассказали, что гостям ПМЭФ-2026 предлагают блюда дореволюционной России и блины с черной икрой. Об этом пишет РИА Новости.
До 21 июня там действует сезонное меню. Оно воссоздает предложение блюд гостиницы за сентябрь 1914 года. Меню ориентируется на французскую кухню того времени. На выбор гостям предлагают ладожскую форель с цветной капустой по-польски и каперсовым маслом за 2,1 тысячи рублей или жареную утиную грудку с сезонными овощами, соусом «Малага» и кресс-салатом за 2,7 тысячи рублей.
В список десертов вошел Poire Belle-Hélène, или «груша Прекрасная Елена». Это десерт из плода в сиропе с ванильным мороженым и соусом из горячего шоколада. Он стоит 1,3 тысячи рублей.
В другом отеле рядом с Невским проспектом агентству рассказали, что меню исторического ресторана в стиле ар-нуво сохраняет актуальность и в дни форума. В нем есть фирменные блюда с черной икрой. Десять граммов деликатеса с блинами и сметаной стоят от 2,6 до 7 тысяч рублей в зависимости от сорта.
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