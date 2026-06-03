Стало известно, что предлагают гостям ПМЭФ-2026 в отелях Петербурга

03 июня 2026, 10:31

Отели Питера к ПМЭФ-2026 включили в меню ладожскую форель и блины с черной икрой

Фото: iStock/Lisovskaya

Представители пятизвездочных отелей в историческом центре Санкт-Петербурга рассказали, что гостям ПМЭФ-2026 предлагают блюда дореволюционной России и блины с черной икрой. Об этом пишет РИА Новости.