В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет

03 июня 2026, 09:30

Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за гражданами старше 80 лет

Фото: iStock/PIKSEL

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума. Об этом пишет РИА Новости.