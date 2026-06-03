В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно предложенной инициативе, помощь будет оказываться тому, кто фактически ухаживает за одиноким пенсионером старше 80 лет (будь то родственник, сосед или социальный работник), без обязательного официального статуса. Основанием для назначения помощи является возраст пенсионера (80 лет и старше), его одинокое проживание и низкий уровень дохода (среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера).
Размер выплаты предлагается установить в объеме 50% от регионального прожиточного минимума пенсионера, что позволит учесть различия между регионами. При этом выплата, как указано в документе, не будет учитываться при определении права на другие виды поддержки.
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