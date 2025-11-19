Стокилограммовый золотой унитаз «Америка» продали на аукционе миллионы долларов

19 ноября 2025, 06:19

Золотой унитаз «Америка» Маурицио Каттелана продали на аукционе за $12 миллионов

Фото: iStock/Bet_Noire

Золотой унитаз «Америка» весом более 100 килограммов, созданный известным итальянским художником Маурицио Каттеланом, продали на аукционе Sotheby's за 12,11 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию аукционного дома.