Стокилограммовый золотой унитаз «Америка» продали на аукционе миллионы долларов
Золотой унитаз «Америка» весом более 100 килограммов, созданный известным итальянским художником Маурицио Каттеланом, продали на аукционе Sotheby's за 12,11 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию аукционного дома.
Владельцем проданного лота считается американский миллиардер Стивен Коэн.
Купленный арт-объект изготовлен из 18-каратного золота и является полностью функциональным сантехническим изделием. Его вес составляет 101,2 килограмма.
Изначально таких унитаза было два, однако один из них в 2019 году похитили из дворца Бленхейм. Экспонат держали в родовом поместье Уинстона Черчилля в рамках художественной выставки.
Каттелан также известен своей другой знаменитой работой — бананом, приклеенным скотчем к стене. Эту инсталляцию («Комедиант») продали в ноябре 2024 года на аукционе за 6,2 миллиона долларов. Покупателем стал Джастин Сан, который позже заявил о намерении лично съесть банан.
