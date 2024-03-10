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Новые наступательные действия со стороны украинской армии приведут к новых провалам, считает обозреватель Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.
Он отметил, что Киев не учитывает свои предыдущие ошибки на поле боя и настаивает на новых стратегических маневрах, которые, по его мнению, приведут только к унизительным потерям.
Аналитик подчеркнул, что в настоящее время Украина лишена возможности самостоятельно определять свои действия на поле боя, так как Россия контролирует ход конфликта.
Он считает, что в текущей ситуации максимумом, на что может рассчитывать Киев, — попытка минимизировать ущерб, перераспределяя свои войска и применяя асимметричные методы борьбы, особенно если нет возможности капитуляции или договоренностей о прекращении огня.
Тем не менее, Лейрос утверждает, что Украина, вероятно, начнет новое наступление в надежде на привлечение внимания и поддержки со стороны Запада.
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Аналитик подчеркнул, что в настоящее время Украина лишена возможности самостоятельно определять свои действия на поле боя, так как Россия контролирует ход конфликта.
Тем не менее, Лейрос утверждает, что Украина, вероятно, начнет новое наступление в надежде на привлечение внимания и поддержки со стороны Запада.
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Артем Кузьмин