Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) равносильно самоубийству, передает РИА Новости.
«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», – отметил он.
Ранее украинский командующий Александр Павлюк сообщил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в этом году.
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Александр Климов