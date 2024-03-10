Вице-премьер Крыма Мурадов: Новое контрнаступление окончательно погубит Украину

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал гибель Украины и потерю человеческого ресурса в случае нового контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — сказал Мурадов в эксклюзивном интервью РИА Новости.По его словам, новый командующий сухопутными войсками Украины Павлюк, анонсировавший контрудары, по всей видимости, намерен войти в историю как «генерал 200» и стать почетным гробовщиком в своей стране. Как отметил крымский вице-премьер, «в связи с такими мыслями военных стратегов киевского режима» он может лишь посочувствовать рядовым украинцам.
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