В Московской области подвели итоги проекта «Лето в Подмосковье» за 2025 год

02 октября 2025, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги региональной программы «Лето в Подмосковье». В летнем сезоне 2025 года в Подмосковье состоялось около 15 масштабных фестивалей, на которых побывали свыше 250 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе ведомства.