В Московской области подвели итоги проекта «Лето в Подмосковье» за 2025 год
В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги региональной программы «Лето в Подмосковье». В летнем сезоне 2025 года в Подмосковье состоялось около 15 масштабных фестивалей, на которых побывали свыше 250 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди самых ярких событий – XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», проходивший в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». Постановки по произведениям Чехова или о нём представили более 20 театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Фестиваль собрал свыше 6,5 тысяч зрителей.
На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в усадьбе Большие Вязёмы музея-заповедника Александра Пушкина побывали более 8 тысяч гостей.
В музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину состоялся традиционный Международный музыкальный фестиваль Чайковского, собравший более 17 тысяч гостей. На сцене выступили звёзды классической музыки и театра – Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский и другие. Бессменный худрук фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет.
В год 185-летия состоялось ещё два музыкальных фестиваля, связанных с именем великого русского композитора. Это «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново в Клину и концерт проекта «Путь Чайковского» в усадьбе Плещеево в Подольске. Всего мероприятия посетили порядка 17 тысяч зриетлей.
VIII музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре собрал более 8 тысяч человек.
X юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны» в этом году провели на новой площадке – в музее-заповеднике «Архангельское». Перед зрителями выступили Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Пётр Налич, Евгений Маргулис и другие. На мероприятии побывали более 16 тысяч гостей.
Помимо этого, в рамках летней культурной программы в Подмосковье прошли Большой культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха, IV Историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера», семейный фестиваль «Рябинушка», музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка», Сырный фестиваль и другие события.
Одним из крупных событий летнего сезона стали выступления команды мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного райдера России Алексея Колесникова. Команда представила 11 выступлений в разных городах Подмосковья. Яркие трюки на мотоциклах и багги увидели 45 тысяч жителей и гостей региона.
Областные музеи за лето посетили более 1,2 млн человек. На флагманских выставках «Свет между мирами» в музее Новом Иерусалиме и «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпуховском историко-художественном музее побывали более 33 тысяч и свыше 26 тысяч зрителей соответственно.
В парках Подмосковья в летнем сезоне прошло более 900 общеобластных мероприятий, объединивших свыше 770 тысяч гостей. Самым ярким подобным событием стал фестиваль современного танца «Город танцует в парках», который прошёл в Подмосковье в третий раз и собрал более 105 тысяч зрителей. Еще одним уникальным событием стал «Малевич. Фестиваль современной культуры», который в парке Малевича посетила 31 тысяча человек.
В домах культуры Московской области за лето состоялось пять областных фестивалей с общим количеством посетителей 70 тысяч. Всего мероприятия в рамках «Лета в Подмосковье» в домах и дворцах культуры региона посетили порядка 2 млн человек.
Библиотеки Подмосковья в летний период организовали досуговые площадки, мастер-классы, интеллектуальные турниры, литературные гостиные, встречи с писателями и поэтами, экскурсии. За лето библиотеки посетили более 2,4 млн человек.
Региональный проект «Лето в Подмосковье» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В рамках проекта организуются крупные музыкальные, театральные, литературные, гастрономические и семейные фестивали, яркие события в парках, музеях, домах культуры и библиотеках.
