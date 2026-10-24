Врач объяснил, почему синяки без травмы требуют обследования

24 октября 2026, 08:00

Кардиолог Кондрахин: Синяки без видимых причин могут указывать на проблемы со здоровьем

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Появление синяков без видимых причин может указывать на нарушения свертываемости крови и другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.