Врач объяснил, почему синяки без травмы требуют обследования
Появление синяков без видимых причин может указывать на нарушения свертываемости крови и другие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Согласно его мнению, синяки могут появиться из-за употребления лекарств, влияющих на свертываемость крови, таких как ацетилсалициловая кислота. Среди прочих вероятных причин специалист указал на генетические аномалии в системе кровообращения, недостаточную выработку тромбов и пониженное содержание тромбоцитов. Кроме того, такие симптомы могут быть вызваны нарушениями свертываемости крови, включая гемофилию, перенесенные вирусные инфекции и онкологические заболевания, заключил Кондрахин.
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