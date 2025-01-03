Стало известно, какой сериал посмотреть на новогодних каникулах всей семьей

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Кинокомпания «Династия» при поддержке ИРИ и Хартия представила в России 12-серийную молодежную музыкальную социальную драму «Музыка времени».
Примечательно, что за 2 месяца проката сериал стал настоящим хитом, собрав в сети и на платформе Wink более 20 млн просмотров. Рейтинг сериала вырос с 8,9 на старте в ноябре и к концу декабря 2024 года составил 9,4. «Музыка времени» вызывает восторженные отзывы не только у молодежи, но и у старшего поколения.
Данный сериал рекомендован Минпросвещения педагогическому и родительскому сообществам для показа в категории 12+ , рекомендуется школьникам РДДМ «Движение Первых» и молодежи ФАДМ «Росмолодежь». «Музыку времени» поддержал Народный фронт и Юнармия. Не стоит переживать, что вы не сможете посмотреть сериал, если находитесь в дороге. Кинокартина доступна на медиаустройствах Аэрофлота и РЖД.
По сюжету участники уникальной музыкальной группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в столице России. Однако для того, чтобы она осуществилась, ребятам придется пройти массу препятствий: от непонимания родителей до предательства и борьбой со страхами. Серьезно постараться придется солистке Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений.
В «Музыке времени» свои роли исполнили: МАЙВЛ, Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Антон Семкин и другие. В этом сериале вы также увидите Гарика Сукачева, Евгения Маргулиса, Александра Маршала, Ольгу Кормухину и Дениса Майданова.
Саундтрек к сериалу «Музыка Времени» — это одноименный альбом 16-летней рок-певицы и исполнительницы главной роли — МАЙВЛ. Альбом доступен на всех платформах. Ищите в интернете и смотрите сериал «Музыка времени».
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Данный сериал рекомендован Минпросвещения педагогическому и родительскому сообществам для показа в категории 12+ , рекомендуется школьникам РДДМ «Движение Первых» и молодежи ФАДМ «Росмолодежь». «Музыку времени» поддержал Народный фронт и Юнармия. Не стоит переживать, что вы не сможете посмотреть сериал, если находитесь в дороге. Кинокартина доступна на медиаустройствах Аэрофлота и РЖД.
По сюжету участники уникальной музыкальной группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в столице России. Однако для того, чтобы она осуществилась, ребятам придется пройти массу препятствий: от непонимания родителей до предательства и борьбой со страхами. Серьезно постараться придется солистке Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений.
В «Музыке времени» свои роли исполнили: МАЙВЛ, Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Антон Семкин и другие. В этом сериале вы также увидите Гарика Сукачева, Евгения Маргулиса, Александра Маршала, Ольгу Кормухину и Дениса Майданова.
Саундтрек к сериалу «Музыка Времени» — это одноименный альбом 16-летней рок-певицы и исполнительницы главной роли — МАЙВЛ. Альбом доступен на всех платформах. Ищите в интернете и смотрите сериал «Музыка времени».
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Екатерина Коршунова